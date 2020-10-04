Бриджит Косгей второй раз подряд выиграла Лондонский марафон
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Кенийка Бриджит Косгей второй раз подряд стала победительницей Лондонского марафона.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Кенийка Бриджит Косгей второй раз подряд стала победительницей Лондонского марафона.
В воскресенье Косгей одержала победу с результатом 2 часа 18 минут 58 секунд. Второе место заняла американка Сара Холл (2:22.01), третье — кенийка Рут Чепнгетич (2:22.05).
В мужском забеге победил эфиоп Шура Китата (2:05.41), вторым стал кениец Винсент Кипчумба (2:05.42), третьим — эфиоп Сисай Лемма (2:05.45).