Легкоатлет Чептегеи из Уганды установил новый мировой рекорд в беге на 10000 м

Источник: AFP 2020

24-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 26 минут и 11,02 секунды. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2005 году эфиопом Кененисой Бекеле (26.17,53).

Ранее на соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5 000 м. Она показала результат 14.06,62, улучшив достижение соотечественницы Тирунеш Дибабы, которое та установила в 2008 году (14.11,15).