Легкоатлет Чептегеи из Уганды установил новый мировой рекорд в беге на 10000 м
ТАСС, 7 октября. Джошуа Чептегеи из Уганды установил новый мировой рекорд в беге на 10 000 м на соревнованиях в испанской Валенсии.
ТАСС, 7 октября. Джошуа Чептегеи из Уганды установил новый мировой рекорд в беге на 10 000 м на соревнованиях в испанской Валенсии.
24-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 26 минут и 11,02 секунды. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2005 году эфиопом Кененисой Бекеле (26.17,53).
Ранее на соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5 000 м. Она показала результат 14.06,62, улучшив достижение соотечественницы Тирунеш Дибабы, которое та установила в 2008 году (14.11,15).
Чептегеи является чемпионом мира 2019 года и серебряным призером мирового первенства 2017 года. В августе он установил мировой рекорд на дистанции 5 000 м.