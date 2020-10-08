Такое не снилось даже Болту. Полицейский из Уганды за четыре старта побил четыре мировых рекорда!
Президенту страны организовал ему чартер, чтобы он мог вылететь на старт в пандемию.
Президенту страны организовал ему чартер, чтобы он мог вылететь на старт в пандемию.
Президенту страны пришлось организовывать чартер, чтобы спортсмен мог вылететь на старт в пандемию
Если вы не следите за легкой атлетикой пристально, но хотите знать, кто лучший бегун мира прямо сейчас, то мы вам расскажем. Его зовут Джошуа Чептегей. 24-летний парень из далекой и загадочной Уганды.
Публикация от Joshua Cheptegei Kiprui ?? (@joshuacheptegei) 16 Фев 2020 в 7:00 PST.
В среду в Валенсии он сокрушил очередной легендарный рекорд. 15 лет достижение великого Кенинисы Бекеле на 10000 м казалось невозможным. К его 26.17,53 никто и близко не подбирался. Например, в прошлом году лучшим результатом в мире на этой дистанции были 26.48, а еще сезоном ранее никто не разменял даже 27 минут. И тут на тебе — Чептегей на 6 секунд перебивает космический результат Бекеле. 26.11,00. По 2.37 каждый километр!
Для Кенинисы Чептегей вообще стал кошмаром. Предыдущий старт угандийца пришелся на августовский этап «Бриллиантовой лиги» в Монако. И там Джошуа забрал у Бекеле другой сумасшедший рекорд — на 5000 м. 16 лет стайеры всего мира с восторгом и завистью смотрели на безумные секунды эфиопа. Серьезных покушений на них даже не предпринималось. Однако Джошуа, инспектор полиции Уганды (у них та же схема, как у нас с «Динамо» или ЦСКА), на первом же для себя постпандемическом старте на две секунды улучшил мировой рекорд Бекеле, выдав 12.35,36. Каждый км — по 2.31…
— Вообще я мог бы пробежать 12.30, — отмахнулся он от поздравлений после финиша. — Просто добираться сюда было сложновато, немного устал.
Как Чептегей добирался до Монако — отдельная история.
Публикация от Joshua Cheptegei Kiprui ?? (@joshuacheptegei) 7 Окт 2020 в 2:04 PDT.
Весной он, кстати, едва не похоронил этот летний сезон, который в итоге принес ему два мировых рекорда. Дело в том, что два предыдущих стартах Чептегей так же закончил с мировыми достижениями: в конце 2019-го во все той же Валенсии пробежал 10 км на шоссе так, как никому в истории не удавалось, а 16 февраля побил мировой рекорд на шоссе на 5 км. Сами понимаете, с какими ожиданиями и он, и вся Уганда ждали Олимпиаду в Токио.
Однако пандемия не только отменила Игры, но и сломала Джошуа весь тренировочный процесс. После золотого дубля другого уроженца Капчорвы Мойзеса Кипсиро на Играх Содружества-2010 правительство обещало построить в городе стадион для подготовки к Олимпиаде-2012, однако, как это бывает в Африке, вскоре после официальных речей дело резко затормозилось.
В итоге
— У нас нет тартановой дорожки, только травяная, — грустит мировой рекордсмен. — И в
Публикация от Joshua Cheptegei Kiprui ?? (@joshuacheptegei) 26 Дек 2019 в 10:30 PST.
И он сделал это. Теперь Джошуа мечтает повторить достижение Мо Фары и Бекеле — выиграть на Олимпийских играх сразу 5000 и 10000 м. Дальше чемпионат мира в Юджине-2022. А потом Чептегей наверняка попробует себя в полумарафоне и марафоне. И нет никаких сомнений, что с его темпом он будет зажигать там по максимуму. Вероятны не просто мировые рекорды, специалисты уверены, что именно угандиец — тот самый феномен, которому по силам преодолеть двухчасовой барьер на марафоне на официальном старте.