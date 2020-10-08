Такое не снилось даже Болту. Полицейский из Уганды за четыре старта побил четыре мировых рекорда!

Источник: Спорт-Экспресс

Президенту страны пришлось организовывать чартер, чтобы спортсмен мог вылететь на старт в пандемию

Если вы не следите за легкой атлетикой пристально, но хотите знать, кто лучший бегун мира прямо сейчас, то мы вам расскажем. Его зовут Джошуа Чептегей. 24-летний парень из далекой и загадочной Уганды.

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Публикация от Joshua Cheptegei Kiprui ?? (@joshuacheptegei) 16 Фев 2020 в 7:00 PST.

80 часов в пути? Не проблема

В среду в Валенсии он сокрушил очередной легендарный рекорд. 15 лет достижение великого Кенинисы Бекеле на 10000 м казалось невозможным. К его 26.17,53 никто и близко не подбирался. Например, в прошлом году лучшим результатом в мире на этой дистанции были 26.48, а еще сезоном ранее никто не разменял даже 27 минут. И тут на тебе — Чептегей на 6 секунд перебивает космический результат Бекеле. 26.11,00. По 2.37 каждый километр!

Для Кенинисы Чептегей вообще стал кошмаром. Предыдущий старт угандийца пришелся на августовский этап «Бриллиантовой лиги» в Монако. И там Джошуа забрал у Бекеле другой сумасшедший рекорд — на 5000 м. 16 лет стайеры всего мира с восторгом и завистью смотрели на безумные секунды эфиопа. Серьезных покушений на них даже не предпринималось. Однако Джошуа, инспектор полиции Уганды (у них та же схема, как у нас с «Динамо» или ЦСКА), на первом же для себя постпандемическом старте на две секунды улучшил мировой рекорд Бекеле, выдав 12.35,36. Каждый км — по 2.31…

— Вообще я мог бы пробежать 12.30, — отмахнулся он от поздравлений после финиша. — Просто добираться сюда было сложновато, немного устал.

Как Чептегей добирался до Монако — отдельная история. Из-за пандемии границы Уганды были строго на замке. Но ввиду исключительной ситуации президент страны организовал спортсмену чартер до Найроби. Из Кении Джошуа смог улететь в Турцию, оттуда — в Ниццу. Из-за длительных пересадок путешествие из Капчорвы (его родного городка) до Монако заняло примерно 80 часов. Обычно к мировым рекордам подводятся несколько иначе.

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Публикация от Joshua Cheptegei Kiprui ?? (@joshuacheptegei) 7 Окт 2020 в 2:04 PDT.

Готовился к историческим результатам на травяной дорожке

Весной он, кстати, едва не похоронил этот летний сезон, который в итоге принес ему два мировых рекорда. Дело в том, что два предыдущих стартах Чептегей так же закончил с мировыми достижениями: в конце 2019-го во все той же Валенсии пробежал 10 км на шоссе так, как никому в истории не удавалось, а 16 февраля побил мировой рекорд на шоссе на 5 км. Сами понимаете, с какими ожиданиями и он, и вся Уганда ждали Олимпиаду в Токио.

Однако пандемия не только отменила Игры, но и сломала Джошуа весь тренировочный процесс. После золотого дубля другого уроженца Капчорвы Мойзеса Кипсиро на Играх Содружества-2010 правительство обещало построить в городе стадион для подготовки к Олимпиаде-2012, однако, как это бывает в Африке, вскоре после официальных речей дело резко затормозилось.

В итоге из-за ограничительных мер Чептегей мог бегать только по холмам вокруг своего дома.

— У нас нет тартановой дорожки, только травяная, — грустит мировой рекордсмен. — И в какой-то момент я был в отчаянии. Просто деморализован. Но тренеры говорили: «Джошуа, после шторма всегда приходит хорошая погода». Я начал работать еще усерднее. В начале июня нам все-таки удалось на неделю выехать в Кампалу. Там есть стадион. Мы тренировались, а в субботу сделали нечто особенное — пробежали две мили в темпе мирового рекорда. Тогда я понял: 2020-й год — правильный момент, чтобы переписывать историю.

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Публикация от Joshua Cheptegei Kiprui ?? (@joshuacheptegei) 26 Дек 2019 в 10:30 PST.