Токийский марафон 2021 года перенесен на октябрь из-за коронавируса
ТАСС, 9 октября. Токийский марафон в 2021 году пройдет 17 октября. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Токийский марафон в 2021 году пройдет 17 октября. Об этом сообщает
Изначально марафон в столице Японии был запланирован на 7 марта.
Мероприятия, связанные с марафоном, пройдут в течение недели в начале марта 2021 года. Они будут включать в себя виртуальный марафон для участников со всего мира, а также легкоатлетические соревнования в Токио. Подробности станут известны в декабре 2020 года.
В нынешнем году Токийский марафон состоялся 1 марта и