Токийский марафон 2021 года перенесен на октябрь из-за коронавируса

Изначально марафон в столице Японии был запланирован на 7 марта.

Мероприятия, связанные с марафоном, пройдут в течение недели в начале марта 2021 года. Они будут включать в себя виртуальный марафон для участников со всего мира, а также легкоатлетические соревнования в Токио. Подробности станут известны в декабре 2020 года.