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12:39 (мск), источник: ТАСС

Токийский марафон 2021 года перенесен на октябрь из-за коронавируса

ТАСС, 9 октября. Токийский марафон в 2021 году пройдет 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

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Изначально марафон в столице Японии был запланирован на 7 марта.

Мероприятия, связанные с марафоном, пройдут в течение недели в начале марта 2021 года. Они будут включать в себя виртуальный марафон для участников со всего мира, а также легкоатлетические соревнования в Токио. Подробности станут известны в декабре 2020 года.

В нынешнем году Токийский марафон состоялся 1 марта и из-за угрозы распространения коронавируса прошел без участия бегунов-любителей. В соревновании приняли участие только 200 профессиональных атлетов. Все спортсмены, которые не смогли участвовать в марафоне 2020 года, могут перенести свои заявки на 2021 или 2022 год.

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