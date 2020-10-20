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13:43 (мск), источник: ТАСС

Российский легкоатлет Краснов дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 20 октября. Российский легкоатлет Максим Краснов, выступающий в спортивной ходьбе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Допинг-проба, взятая у Краснова 5 сентября на чемпионате России по ходьбе в подмосковном Воронове, показала наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов (S2-эритропоэтин и S62-фонтурацетам).

Во время загрузки произошла ошибка.

Дисквалификация Краснова действует с 28 сентября 2020 года по 27 сентября 2024 года. ВФЛА аннулировала результат спортсмена на чемпионате России (четвертое место на дистанции 20 км).

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