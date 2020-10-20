Российский легкоатлет Краснов дисквалифицирован на четыре года за допинг
ТАСС, 20 октября. Российский легкоатлет Максим Краснов, выступающий в спортивной ходьбе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 20 октября. Российский легкоатлет Максим Краснов, выступающий в спортивной ходьбе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Дисквалификация Краснова действует с 28 сентября 2020 года по 27 сентября 2024 года. ВФЛА аннулировала результат спортсмена на чемпионате России (четвертое место на дистанции 20 км).