Временное отстранение чемпионки мира в беге на 400 метров Насер отменено

В июне AIU отстранил спортсменку на неопределенный срок из-за трех нарушений правил доступности для тестирования в течение 12 месяцев (март и апрель 2019 года, январь 2020 года), что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Трибунал World Athletics не подтвердил, что спортсменка пропустила тест в апреле 2019 года. Таким образом, Насер не нарушила кодекс WADA, согласно которому наказываются три пропущенных теста в течение года.

AIU имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 30 дней.