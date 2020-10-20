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15:35 (мск), источник: ТАСС

Временное отстранение чемпионки мира в беге на 400 метров Насер отменено

ТАСС, 20 октября. Трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение отменить временное отстранение легкоатлетки Сальвы Эйд Насер из Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

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Источник: AP 2020

В июне AIU отстранил спортсменку на неопределенный срок из-за трех нарушений правил доступности для тестирования в течение 12 месяцев (март и апрель 2019 года, январь 2020 года), что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Трибунал World Athletics не подтвердил, что спортсменка пропустила тест в апреле 2019 года. Таким образом, Насер не нарушила кодекс WADA, согласно которому наказываются три пропущенных теста в течение года.

AIU имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 30 дней.

Насер стала чемпионкой мира в беге на 400 м на прошедшем в 2019 году мировом первенстве в катарской Дохе, где она установила рекорд Азии (48,14 секунды). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира — 2017, две золотые и одна серебряная награды Азиатских игр.

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