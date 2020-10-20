Временное отстранение чемпионки мира в беге на 400 метров Насер отменено

В июне AIU отстранил спортсменку на неопределенный срок из-за трех нарушений правил доступности для тестирования в течение 12 месяцев (март и апрель 2019 года, январь 2020 года), что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Трибунал World Athletics не подтвердил, что спортсменка пропустила тест в апреле 2019 года. Таким образом, Насер не нарушила кодекс WADA, согласно которому наказываются три пропущенных теста в течение года.
AIU имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 30 дней.
Насер стала чемпионкой мира в беге на 400 м на прошедшем в 2019 году мировом первенстве в катарской Дохе, где она установила рекорд Азии (48,14 секунды). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира — 2017, две золотые и одна серебряная награды Азиатских игр.