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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото самой сексуальной спортсменки мира в коротком топе разозлило фанатов

https://sportmail.ru/news/athletics/43758550/Фото немецкой бегуньи Алисы Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, разозлило пользователей сети. Комментарии доступны под постом в Instagram легкоатлетки.

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Шмидт попозировала в коротких шортах и топе на стадионе, придерживая волосы рукой. Она написала, что готовится к тяжелой работе в 2021 году. В комментариях пользователи раскритиковали спортсменку. Они заявили, что своими откровенными снимками Шмидт отвлекает футболистов дортмундской «Боруссии» от подготовки к матчам.

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«Игроки “Дортмунда” слишком отвлекаются на тебя и не могут даже “Лацио” обыграть», «Так вот почему у [Джейдона] Санчо нет дисциплины», «Оставь Санчо в покое, ты забираешь у него энергию», — писали фанаты.

20 октября «Боруссия» проиграла «Лацио» со счетом 1:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. После этого стало известно, что руководство клуба недовольно работой Санчо.

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26 сентября Шмидт стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Она уже провела занятие с игроком команды, чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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