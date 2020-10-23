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16:40 (мск), источник: ТАСС

Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков

ТАСС, 23 октября. Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил его сын Константин Волков на странице в Facebook.

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Причина смерти Волкова не сообщается.

За свою тренерскую карьеру Волков, который специализировался на прыжках с шестом, подготовил трех заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 103 мастера спорта. Среди его воспитанников серебряный призер Олимпийских игр (1980), чемпион Европы в помещении (1980) Константин Волков, чемпион Европы (1982) Александр Крупский, чемпион Европы в помещении (1983) Владимир Поляков, двукратный чемпион Европы (2002, 2006) Александр Авербух и многие другие.

В 1967 году Волков стал бронзовым призером чемпионата СССР по прыжкам с шестом.

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