Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков

За свою тренерскую карьеру Волков, который специализировался на прыжках с шестом, подготовил трех заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 103 мастера спорта. Среди его воспитанников серебряный призер Олимпийских игр (1980), чемпион Европы в помещении (1980) Константин Волков, чемпион Европы (1982) Александр Крупский, чемпион Европы в помещении (1983) Владимир Поляков, двукратный чемпион Европы (2002, 2006) Александр Авербух и многие другие.