Легкоатлет Краснов стал 13-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

Допинг-проба, взятая у Краснова 5 сентября на чемпионате России по ходьбе в подмосковном Воронове, показала наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов (эритропоэтина и фонтурацетама). Дисквалификация спортсмена действует с 28 сентября 2020 года по 27 сентября 2024 года. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) аннулировала результат Краснова на чемпионате России (четвертое место на дистанции 20 км).

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Максим Александров и Вадим Улижов, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велогонщики Евгений Кудрявцев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.