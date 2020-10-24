Легкоатлет Краснов стал 13-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

Допинг-проба, взятая у Краснова 5 сентября на чемпионате России по ходьбе в подмосковном Воронове, показала наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов (эритропоэтина и фонтурацетама). Дисквалификация спортсмена действует с 28 сентября 2020 года по 27 сентября 2024 года. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) аннулировала результат Краснова на чемпионате России (четвертое место на дистанции 20 км).
За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Максим Александров и Вадим Улижов, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велогонщики Евгений Кудрявцев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.
В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт.