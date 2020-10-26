Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Торпедо НН
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Локомотив
03
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
31
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS запретил Липеру участвовать в ОИ с текущими протезами

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил американскому спринтеру Блэйку Липеру, который родился без обеих ног, участвовать в соревнованиях по бегу на 400 метров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и Олимпийских играх, поскольку его текущие современные протезы дают ему конкурентное преимущество, сообщается на сайте суда.

Наверх
Источник: AP 2020

World Athletics 18 февраля отклонила заявку на ношение протезов Липера, который хотел участвовать в квалификации к Олимпиаде-2020 в Токио. Липер 27 февраля подал апелляцию в CAS на решение WA с требованием отменить оспариваемое решение и признать правило в его отношении недействительным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правила World Athletics разрешают использовать в соревнованиях вспомогательные средства, такие как протезы, если они не дают спортсмену искусственное конкурентное преимущество перед теми, кто не использует такой инвентарь. CAS отклонил аргумент Липера о том, что эти правила предназначены для дискриминации спортсменов с ограниченными возможностями, и полностью согласился с тем, что правила WA предназначены для достижения объективности в обеспечении справедливости и честности соревнований по легкой атлетике.

Читайте также
Суд отклонил апелляцию чемпионки ОИ Семени. Ей нельзя бегать на средние дистанции из-за переизбытка тестостерона

CAS рассмотрел представленные доказательства и согласился с тем, что протезы Липера делают его на 15 см выше, чем он был бы на самом деле, что дает ему преимущество перед другими атлетами в «несколько секунд». Таким образом, американский спринтер не может участвовать в Олимпийских играх и соревнованиях WA с протезами, которые он использует на текущий момент.

Кроме того, WA на своем сайте сообщила, что решительно отвергла новое утверждение команды юристов Липера, согласно которому решение организации основано на «расистских правилах» Международного паралимпийского комитета (IPС) о «максимально допустимом росте в стоячем положении». Отмечается, что WA не знает никаких доказательств того, что у афроамериканских спортсменов существенно различаются размеры тела, и уж точно, не в той степени, которая указана в данном случае. Разница в 15 см, обнаруженная в случае с Липером, между длиной его протеза и его естественной длиной ноги, не связано с расовыми различиями в размерах тела.

Читайте также
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Стал известен преемник Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Появились уникальные кадры подготовки Хабиба к бою с Гэтжи
Американская фигуристка выиграла 1-й этап Гран-при сезона-2020
Фергюсон - Нурмагомедову: Скоро увидимся, тупица
Появилось видео новой программы Загитовой
«Ротор» обратился в РФС по судейству матча против «Локомотива»
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь