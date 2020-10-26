CAS запретил Липеру участвовать в ОИ с текущими протезами

World Athletics 18 февраля отклонила заявку на ношение протезов Липера, который хотел участвовать в квалификации к Олимпиаде-2020 в Токио. Липер 27 февраля подал апелляцию в CAS на решение WA с требованием отменить оспариваемое решение и признать правило в его отношении недействительным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Правила World Athletics разрешают использовать в соревнованиях вспомогательные средства, такие как протезы, если они не дают спортсмену искусственное конкурентное преимущество перед теми, кто не использует такой инвентарь. CAS отклонил аргумент Липера о том, что эти правила предназначены для дискриминации спортсменов с ограниченными возможностями, и полностью согласился с тем, что правила WA предназначены для достижения объективности в обеспечении справедливости и честности соревнований по легкой атлетике.

CAS рассмотрел представленные доказательства и согласился с тем, что протезы Липера делают его на 15 см выше, чем он был бы на самом деле, что дает ему преимущество перед другими атлетами в «несколько секунд». Таким образом, американский спринтер не может участвовать в Олимпийских играх и соревнованиях WA с протезами, которые он использует на текущий момент.