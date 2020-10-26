CAS запретил Липеру участвовать в ОИ с текущими протезами

World Athletics 18 февраля отклонила заявку на ношение протезов Липера, который хотел участвовать в квалификации к Олимпиаде-2020 в Токио. Липер 27 февраля подал апелляцию в CAS на решение WA с требованием отменить оспариваемое решение и признать правило в его отношении недействительным.
Правила World Athletics разрешают использовать в соревнованиях вспомогательные средства, такие как протезы, если они не дают спортсмену искусственное конкурентное преимущество перед теми, кто не использует такой инвентарь. CAS отклонил аргумент Липера о том, что эти правила предназначены для дискриминации спортсменов с ограниченными возможностями, и полностью согласился с тем, что правила WA предназначены для достижения объективности в обеспечении справедливости и честности соревнований по легкой атлетике.
CAS рассмотрел представленные доказательства и согласился с тем, что протезы Липера делают его на 15 см выше, чем он был бы на самом деле, что дает ему преимущество перед другими атлетами в «несколько секунд». Таким образом, американский спринтер не может участвовать в Олимпийских играх и соревнованиях WA с протезами, которые он использует на текущий момент.
Кроме того, WA на своем сайте сообщила, что решительно отвергла новое утверждение команды юристов Липера, согласно которому решение организации основано на «расистских правилах» Международного паралимпийского комитета (IPС) о «максимально допустимом росте в стоячем положении». Отмечается, что WA не знает никаких доказательств того, что у афроамериканских спортсменов существенно различаются размеры тела, и уж точно, не в той степени, которая указана в данном случае. Разница в 15 см, обнаруженная в случае с Липером, между длиной его протеза и его естественной длиной ноги, не связано с расовыми различиями в размерах тела.