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20:52 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира в беге на 100 м американец Коулман дисквалифицирован на два года

ТАСС, 27 октября. Американский бегун на спринтерские дистанции Кристиан Коулман дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

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Источник: AP 2020

Причиной дисквалификации 24-летнего легкоатлета стал пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев — 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Он не предоставил документов о своем местоположении для допинг-тестирования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дисквалификация спортсмена рассчитана до 13 мая 2022 года. Коулман имеет 30 дней на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее 24-летний спортсмен заявил, что не сдал последний тест, так как в тот день в установленный час для проверки ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел. В прошлом году ему удалось доказать, что один из пропущенных тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12, и его дело было закрыто.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.

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