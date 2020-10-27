Чемпион мира в беге на 100 м американец Коулман дисквалифицирован на два года
ТАСС, 27 октября. Американский бегун на спринтерские дистанции Кристиан Коулман дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 27 октября. Американский бегун на спринтерские дистанции Кристиан Коулман дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Причиной дисквалификации 24-летнего легкоатлета стал пропуск трех
Дисквалификация спортсмена рассчитана до 13 мая 2022 года. Коулман имеет 30 дней на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее 24-летний спортсмен заявил, что не сдал последний тест, так как в тот день в установленный час для проверки ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но
Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.