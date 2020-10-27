Чемпион мира в беге на 100 м американец Коулман дисквалифицирован на два года

Причиной дисквалификации 24-летнего легкоатлета стал пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев — 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Он не предоставил документов о своем местоположении для допинг-тестирования.

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Дисквалификация спортсмена рассчитана до 13 мая 2022 года. Коулман имеет 30 дней на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее 24-летний спортсмен заявил, что не сдал последний тест, так как в тот день в установленный час для проверки ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел. В прошлом году ему удалось доказать, что один из пропущенных тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12, и его дело было закрыто.