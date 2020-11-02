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15:16 (мск), источник: ТАСС

Побивший рекорд Бубки Дюплантис вошел в список номинантов на приз лучшему легкоатлету года

ТАСС, 2 ноября. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис включен в список номинантов на премию лучшему легкоатлету года. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Источник: AP 2020

Всего кандидатами стали 10 спортсменов, среди которых американский бегун на 800 м Донаван Брейзер, марафонцы из Уганды Джошуа Чептегеи и Джейкоб Киплимо, кенийский бегун на средние дистанции Тимоти Черуйот, американский толкатель ядра Райан Краузер, американский спринтер Ноа Лайлз, норвежский барьерист Карстен Вархольм, немецкий метатель копья Йоханнес Феттер и швед Даниэль Шталь, специализирующийся в метании диска.

Голосование завершится 15 ноября. Имена победителей у мужчин и женщин будут названы 5 декабря.

В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом (6,18 м) на международном турнире в Глазго. В сентябре он побил на один сантиметр установленный в 1994 году Сергеем Бубкой рекорд на открытых площадках (6,15 м). 20-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету победа на европейском первенстве 2018 года.

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