Побивший рекорд Бубки Дюплантис вошел в список номинантов на приз лучшему легкоатлету года

Всего кандидатами стали 10 спортсменов, среди которых американский бегун на 800 м Донаван Брейзер, марафонцы из Уганды Джошуа Чептегеи и Джейкоб Киплимо, кенийский бегун на средние дистанции Тимоти Черуйот, американский толкатель ядра Райан Краузер, американский спринтер Ноа Лайлз, норвежский барьерист Карстен Вархольм, немецкий метатель копья Йоханнес Феттер и швед Даниэль Шталь, специализирующийся в метании диска.

В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом (6,18 м) на международном турнире в Глазго. В сентябре он побил на один сантиметр установленный в 1994 году Сергеем Бубкой рекорд на открытых площадках (6,15 м). 20-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету победа на европейском первенстве 2018 года.