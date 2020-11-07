Бегунья Ибаева стала 39-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

О четырехлетней дисквалификации спортсменки было объявлено 3 ноября. В пробе Ибаевой, взятой после командного чемпионата России, который проходил в сентябре в Сочи, кроме мельдония были также обнаружены метаболит дростанолона, дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Зимой 2020 года на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа в помещении Ибаева показала лучшие результаты в беге на 60 м, 200 м и 400 м.

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23 из 39 отбывающих наказание за мельдоний атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, девять человек являются пауэрлифтерами.