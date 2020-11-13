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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кенийский чемпион мира в беге на 1 500 м дисквалифицирован на два года

Кенийский бегун Элайджа Манангои дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

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27-летний спортсмен дисквалифицирован за непредоставление информации о своем местонахождении.

Манагои является победителем чемпионата мира 2017 года в беге на 1 500 метров. На ЧМ-2015 года на этой же дистанции он стал вторым.

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