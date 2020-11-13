Кенийский чемпион мира в беге на 1 500 м дисквалифицирован на два года
Кенийский бегун Элайджа Манангои дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает
Кенийский бегун Элайджа Манангои дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает
27-летний спортсмен дисквалифицирован за непредоставление информации о своем местонахождении.
Манагои является победителем чемпионата мира 2017 года в беге на 1 500 метров. На ЧМ-2015 года на этой же дистанции он стал вторым.