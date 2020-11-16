Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram фото в купальнике.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram фото в купальнике.
21-летняя легкоатлетка попозировала в черном бикини в бассейне, находясь по шею в воде. В комментариях пользователи сети восхитились красотой спортсменки, назвав ее ангельски красивой и поэтически сложенной.
26 сентября Шмидт на время стала
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.