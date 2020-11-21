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15:23 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене планирует открыть олимпийский сезон 7 января в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует начать выступления в сезоне-2021 с Рождественского турнира в Екатеринбурге, который пройдет 7 января. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

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Источник: РИА "Новости"

«Мария ранее официально подтвердила, что выступит на турнире “Битва полов”, который пройдет 24 января в Москве, — заметил Габрилян. — Перед ним мы планируем еще два старта. Речь идет о Рождественском турнире в Екатеринбурге, который пройдет 7 января, а также о челябинском Мемориале Лукашевича и Середкина 19 января. У нас есть желание выступить на этих турнирах».

Тренер отметил, что сейчас 27-летняя Ласицкене под его руководством готовится к сезону у себя на родине в Прохладном. «Вчера у нас прошла первая прыжковая тренировка», — сказал Габрилян.

В летней части сезона-2020 Ласицкене, лишенная возможности выступать на международных стартах из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики, приняла участие только в двух турнирах. 11 сентября она победила на чемпионате России в Челябинске, затем спортсменка выступила на командном чемпионате страны в Сочи (19—20 сентября), после чего ушла в отпуск.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.

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