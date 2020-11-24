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15:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих лосинах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram фото в обтягивающих лосинах.

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21-летняя спортсменка снялась в черных лосинах и черном коротком топе на стадионе, опершись на ограду для зрителей. Она написала, что ей предстоит тяжелая неделя тренировок, о которой она расскажет подписчикам. В комментариях фанаты назвали Шмидт идеальной немецкой девушкой и восхитились ее фигурой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре Шмидт на время стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Позднее она провела тренировку с игроком команды, чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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