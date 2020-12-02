Мещанский суд Москвы отклонил иск Безуглова о защите чести и достоинства к Юрченко и ВФЛА

«Сегодня в Мещанском районном суде Москвы было окончено рассмотрение иска бывшего вице-президента ВФЛА Эдуарда Безуглова к федерации, лично действующему на тот момент президенту Евгению Юрченко, “Матч ТВ” и информационному агентству ТАСС, — сообщила Любосердова. — 30 июня 2020 года президиум ВФЛА лишил Эдуарда Безуглова должности вице-президента в связи с многочисленными нарушениями кодекса этики ВФЛА. Не согласившись с подобными формулировками и сочтя их не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство, бывший вице-президент ВФЛА обратился в суд, требуя опровержения и компенсации морального вреда».