Мещанский суд Москвы отклонил иск Безуглова о защите чести и достоинства к Юрченко и ВФЛА
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отклонил иск бывшего
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отклонил иск бывшего
«Сегодня в Мещанском районном суде Москвы было окончено рассмотрение иска бывшего
«Заслушав стороны, суд отказал в иске», — заключила собеседница ТАСС.
Суд в среду огласил только резолютивную часть решения (отказать в удовлетворении требований), полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен позднее.
Юрченко возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики до выборов организации, которые состоялись 30 ноября. В настоящее время президентом ВФЛА является Петр Иванов.