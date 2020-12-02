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20:52 (мск), источник: ТАСС

Российским легкоатлетам продлили запрет на выдачу нейтральных статусов

ТАСС, 2 декабря. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Об этом журналистам заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание проходило в режиме видеоконференции с 1 по 2 декабря.

«Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Но нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если все пойдет так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам», — заявил Андерсен.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом стала в конце сентября бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Совет World Athletics в конце сентября принял решение вернуться к рассмотрению вопроса о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам на следующем заседании. Тогда же было отмечено, что рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА ждет к концу года значительного прогресса в реализации плана восстановления ВФЛА. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом. Ранее стало известно, что совет World Athletics продлил запрет на выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании «Скоростные магистрали» Петр Иванов.

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