Трофимова и Чечун стали победителями чемпионата России по марафону

Спортсменка пробежала 42,195 км за 2 часа 27 минут 8 секунд. Она второй раз в году пробежала дистанцию выше олимпийского норматива (2:29.30), первый раз это случилось в сентябре на Московском марафоне. Второе место на чемпионате России заняла Татьяна Архипова (2:30.31), третье — Людмила Лебедева (2:31.28).