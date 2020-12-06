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13:41 (мск), источник: ТАСС

Трофимова и Чечун стали победителями чемпионата России по марафону

ТАСС, 6 декабря. Сардана Трофимова стала победительницей чемпионата России по марафону. Соревнования прошли в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка пробежала 42,195 км за 2 часа 27 минут 8 секунд. Она второй раз в году пробежала дистанцию выше олимпийского норматива (2:29.30), первый раз это случилось в сентябре на Московском марафоне. Второе место на чемпионате России заняла Татьяна Архипова (2:30.31), третье — Людмила Лебедева (2:31.28).

У мужчин победу одержал Юрий Чечун (2:15.05), вторым стал Федор Шутов (2:15.06), третьим — Николай Волков (2:15.13).

Трофимова стала четырехкратной чемпионкой России. Для Чечуна эта победа стала четвертой в текущем году: до этого он выиграл Пермский, Казанский и Московский марафоны.

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