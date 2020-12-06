Кениец Кибивотт Канди побил мировой рекорд в полумарафоне

Он преодолел дистанцию 21,1 км за 57 минут 32 секунды, предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Джеффри Камворору (58.01). На полумарафоне в Валенсии время Камворора превзошли четыре спортсмена, помимо Канди, это Джейкоб Киплимо из Уганды (57.37) и кенийцы Ронекс Кипруто (57.49) и Александер Мутисо (57.59).

Канди в сентябре был близок к мировому рекорду, пробежав полумарафон в Праге за 58.38. На чемпионате мира по полумарафону, который прошел в октябре в Польше, Канди завоевал серебряную медаль с результатом 58.54.