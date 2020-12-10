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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ласицкене высмеяла призовые в 180 тысяч рублей за победу на чемпионате России

Правительство РФ установило денежное вознаграждение для победителей и призеров чемпионата России по легкой атлетике-2020. Согласно распоряжению, победители получат 180 тысяч рублей, серебряные призеры — 90, бронзовые — 54. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила резко против этого.

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Источник: РИА "Новости"

— Мне совсем не по душе идея получить 180 тысяч рублей за победу на чемпионате России (примерно так же Минспорта премирует за золото чемпионата мира), — написала в Instagram Ласицкене. — Во-первых, попадание в призы на ЧР обычно ставит атлета на зарплату. Да и не время сейчас на подобные жесты, когда большинство наших граждан переживает непростой период.

И тут возникает вопрос: почему выплаты только легкоатлетам?

Пять лет у нас нет флага и гимна, из этих пяти три мы почти не выступаем на международных стартах, включая 2020 год. Вице-премьеры по спорту, министры спорта и главы ОКР за эти пять лет могли вернуть нам законную возможность выступать, но вместо этого нам дают неадекватную (в масштабах значимости чемпионата России) премию.

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Просто верните мне мою законную возможность выступать и зарабатывать самой. Иначе данная финансовая поддержка больше похожа на попытку откупиться.

Я понимаю, что все эти суммы могут помочь атлетам. Но данная премия — шаг назад. Подобными разовыми жестами мы лишь убиваем всю идею восстановления, развития всего нашего вида спорта и отдельных турниров внутри страны на регулярной основе. Ведь получается, зачем нам всем стараться что-то делать, стремиться улучшать и выходить на мировую арену, если проще страдать и получать за это компенсацию.

P. S. Всю предназначенную мне сумму я отдам своей родной спортивной школе города Прохладный и на благотворительность.

Напомним, что членство ВФЛА в World Athletics из-за допинговых скандалов приостановлено более пяти лет назад. Все это время наши спортсмены не могут выступать в форме национальной сборной, а на данный момент — даже в нейтральном статусе.

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