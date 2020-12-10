Ласицкене высмеяла призовые в 180 тысяч рублей за победу на чемпионате России

— Мне совсем не по душе идея получить 180 тысяч рублей за победу на чемпионате России (примерно так же Минспорта премирует за золото чемпионата мира), — написала в Instagram Ласицкене. — Во-первых, попадание в призы на ЧР обычно ставит атлета на зарплату. Да и не время сейчас на подобные жесты, когда большинство наших граждан переживает непростой период.

И тут возникает вопрос: почему выплаты только легкоатлетам?

Пять лет у нас нет флага и гимна, из этих пяти три мы почти не выступаем на международных стартах, включая 2020 год. Вице-премьеры по спорту, министры спорта и главы ОКР за эти пять лет могли вернуть нам законную возможность выступать, но вместо этого нам дают неадекватную (в масштабах значимости чемпионата России) премию.

Читайте также Министр спорта Матыцин считает критику со стороны Ласицкене и Ко неконструктивной. Почему он не прав

Просто верните мне мою законную возможность выступать и зарабатывать самой. Иначе данная финансовая поддержка больше похожа на попытку откупиться.

Я понимаю, что все эти суммы могут помочь атлетам. Но данная премия — шаг назад. Подобными разовыми жестами мы лишь убиваем всю идею восстановления, развития всего нашего вида спорта и отдельных турниров внутри страны на регулярной основе. Ведь получается, зачем нам всем стараться что-то делать, стремиться улучшать и выходить на мировую арену, если проще страдать и получать за это компенсацию.

P. S. Всю предназначенную мне сумму я отдам своей родной спортивной школе города Прохладный и на благотворительность.