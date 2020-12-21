Баздырева и еще три легкоатлетки дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

Бегунья Баздырева дисквалифицирована на восемь лет, в ее допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Срок дисквалификации — с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. В 2015 году Баздырева была одной из героинь одного из фильмов немецкого телеканала ARD об использовании допинга в легкой атлетике, под скрытую камеру она рассказала о том, что использует стероиды.

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Срок дисквалификации бегуньи Пантелеевой составил четыре года (с 21 мая 2020 года по 20 мая 2024 года). Результаты, показанные спортсменкой с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года, аннулированы. В ее допинг-пробе был обнаружен метаболит станозолола.

Бегунья Поспелова дисквалифицирована на два года за рекомбинантный эритропоэтин. Дисквалификация спортсменки началась 3 сентября 2018 года и закончилась 2 сентября 2020 года.