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09:34 (мск), источник: ТАСС

Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2020 года

ТАСС, 23 декабря. Американский журнал Track & Field признал трехкратную чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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rian_6160342.hr.ru.jpg | Источник: РИА (sport)
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В 2020 году Ласицкене стала победителем всех пяти турниров, в которых принимала участие. Ее лучший результат — выступление на турнире «Русская зима» 9 февраля, где она преодолела планку на высоте 2,05 метра. На второе место в списке лучших прыгуний в высоту журнал поставил украинку Ярославу Магучих, на третье — ее соотечественницу Юлию Левченко.

Ласицкене 27 лет, она является единственной в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), двукратной чемпионкой мира в помещении (2014, 2018), чемпионкой Европы 2018 года, многократной победительницей чемпионата России.

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала второй в рейтинге в своем виде программы.

Первое место американский журнал отдал представительнице США Санди Моррис, третье — ее соотечественнице Кэти Нэйджотт. Чемпионка мира в помещении 2015 года Екатерина Конева заняла третье место в рейтинге лучших спортсменок, выступающих в тройном прыжке. Первой стала венесуэлка Юлимар Рохас, второй — Льядагмис Повеа из Кубы.

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк признан лучшим прыгуном в высоту 2020 года. В мужском рейтинге в этом виде программы второе место занял британец Том Гейл, третье — белорус Максим Недосеков.

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