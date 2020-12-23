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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нет флага — нет русских»: Клишина о решении CAS по WADA и РУСАДА

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Единственная российская легкоатлетка, выступившая на Олимпиаде 2016 года Дарья Клишина прокомментировала решение решение спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА.
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Источник: Спорт РИА Новости
«Показывают, скажем, чемпионат мира. Телезритель ищет русских, за кого можно поболеть. А нет русских. Потому что нет флага. Там написано
какой-то 
“NA”, и все, человек сразу выключит. И такая ситуация уже пять лет», — сказала Клишина в интервью РИА Новости.

«Пока мы не получим обратно флаг, популярность легкой атлетики будет падать. Начнем с того, что у всей нашей сборной, кроме меня, нет права выступать на международных стартах. У нас в России — профессиональный спорт — это основной заработок. Если ситуация будет продолжаться, на какой мотивации тренироваться? Все это, конечно, накладывает огромный отпечаток на будущее легкой атлетики», — добавила легкоатлетка.

Полностью интервью с Дарьей Клишиной читайте ЗДЕСЬ.

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