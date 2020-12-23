«Нет флага — нет русских»: Клишина о решении CAS по WADA и РУСАДА

«Показывают, скажем, чемпионат мира. Телезритель ищет русских, за кого можно поболеть. А нет русских. Потому что нет флага. Там написано

какой-то

“NA”, и все, человек сразу выключит. И такая ситуация уже пять лет», — сказала Клишина в интервью РИА Новости.

«Пока мы не получим обратно флаг, популярность легкой атлетики будет падать. Начнем с того, что у всей нашей сборной, кроме меня, нет права выступать на международных стартах. У нас в России — профессиональный спорт — это основной заработок. Если ситуация будет продолжаться, на какой мотивации тренироваться? Все это, конечно, накладывает огромный отпечаток на будущее легкой атлетики», — добавила легкоатлетка.