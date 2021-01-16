Самая сексуальная спортсменка мира снялась в коротком топе с глубоким декольте
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram новую фотографию с тренировки.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram новую фотографию с тренировки.
22-летняя спортсменка попозировала в коротком розовом топе с глубоким декольте и обтягивающих черных лосинах на фоне спортивного инвентаря. Шмидт рассказала, что планирует стать
9 января защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс провел тренировку со Шмидт. Тогда спортсмены показали несколько эффективных упражнений для тренировок.
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.