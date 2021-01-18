Ласицкене высказалась против использования «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

«Отношусь к использованию “Катюши” отрицательно. “Катюша” — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У “Катюши” есть свое предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», — сказала Ласицкене ТАСС.