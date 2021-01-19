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00:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Дюплантис обошёл Ибрагимовича в борьбе за звание спортсмена года в Швеции

Легкоатлет Арман Дюплантис, специализирующийся на прыжках с шестом, признан спортсменом 2020 года в Швеции. В споре за почётную награду он опередил футболиста Златана Ибрагимовича, хоккеиста Виктора Хедмана и метателя диска Даниэля Столя.

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Источник: AP 2020

В 2020 года Дюплантис трижды улучшал мировые рекорды в прыжках с шестом. В феврале в течение одной недели он сначала преодолел планку на высоте 6,17 м, а затем и 6,18. В сентябре Арман (или как его называют Мондо) стал обладателем высшего мирового достижения на открытом воздухе — 6,15 м.

«Хочу поздравить Мондо с его достижениями и сегодняшними наградами. Ты проделал фантастическую работу. Это очень много значит для лёгкой атлетики, прыжков с шестом и спорта в целом. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — приводит SVT слова олимпийского чемпиона Сергея Бубки из видеопоздравления, показанного на церемонии.

Добавим, что спортсменкой года в Швеции стала лыжница Линн Сван.

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