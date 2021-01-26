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16:58 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлет Мо Фара заявил, что получил информацию о вакцинации всех спортсменов перед ОИ

ТАСС, 26 января. Все спортсмены пройдут вакцинацию перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом заявил британский легкоатлет Мо Фара, комментарий которого приводит газета The Guardian со ссылкой на радио TalksSport.

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Источник: AP 2020

Ранее исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию представителей всех стран-участниц и ставит первоочередной целью вакцинацию среди представителей малых стран.

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«Я думаю, что большинство спортсменов в своей карьере хотят принять участие в Олимпийских играх, — заявил Фара. — Нам фактически сообщили, что каждый сможет получить вакцину от коронавируса, и после этого риск распространения болезни снизится, а затем просто увидим, что произойдет».

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.

Фара 37 лет, он выиграл по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 года. Также на его счету есть шесть побед на чемпионатах мира.

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