Легкоатлет Мо Фара заявил, что получил информацию о вакцинации всех спортсменов перед ОИ

Ранее исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию представителей всех стран-участниц и ставит первоочередной целью вакцинацию среди представителей малых стран.

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«Я думаю, что большинство спортсменов в своей карьере хотят принять участие в Олимпийских играх, — заявил Фара. — Нам фактически сообщили, что каждый сможет получить вакцину от коронавируса, и после этого риск распространения болезни снизится, а затем просто увидим, что произойдет».

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.