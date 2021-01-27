Символ российского спорта попался на запрещённом препарате. Что случилось с Шубенковым?

Это шок.

Чемпион мира в барьерном спринте, призёр четырёх чемпионатов мира, звезда российской и мировой лёгкой атлетики Сергей Шубенков, вероятно, сдал положительный тест. Официального подтверждения этой информации пока нет, но лучше бы и не было. Ведь если это всё окажется правдой, все усилия по восстановлению нашей лёгкой атлетики превратятся в пепел.

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Информацию о положительной пробе Шубенкова распространило издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА. А чуть позже подтвердил и телеканал «Матч ТВ». Сообщается, что анализ показал наличие в его организме запрещённого препарата фуросемид. Эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА бывший заместитель директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию главе рабочей группы Руне Андерсену.

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Но никто эту информацию не опроверг. Ни тренер Шубенкова Сергей Клевцов, отправивший всех за разъяснениями к источнику новости, ни ВФЛА. А это уже очень плохо.



Чем это грозит российской лёгкой атлетике — можно не объяснять. Наша федерация лишена всех прав с 2015 года, спортсмены — в том числе и Шубенков, с тех пор выступали в нейтральном статусе, пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

После выплаты огромного штрафа в шесть млн долларов ВФЛА получила возможность выставлять на официальные турниры команду нейтральных атлетов не более чем из десяти человек. Среди них, разумеется, всегда нашлось бы место Шубенкову, чемпиону мира 2015 года, призёру четырёх чемпионатов мира, начиная с московского в 2013-м, члену антидопингового комитета ВФЛА.

Сергей — один из символов российской лёгкой атлетики наряду с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой. Лёгкой атлетики чистой и страдающей от коллективной ответственности.

Да что там лёгкой атлетики. Пожалуй, даже символ всего российского спорта.

«Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами», — говорил Шубенков в начале июня 2020 года «Известиям».

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Фуросемид, который якобы обнаружен в пробе легкоатлета, — препарат из класса диуретиков. Мощнейшее мочегонное средство, одна таблетка которого на протяжении трёх-четырёх часов выводит из организма кальций, магний и калий и следы запрещённых веществ. Плюс используется для «сушки» и снижения веса. Но Шубенков — не боксёр, не боец ММА, которому нужно уложиться в лимит весовой категории. И вряд ли у него есть отёк мозга, являющийся показанием к применению препарата. Так что же случилось с Шубенковым, что в его организм попал этот препарат? На данный момент это неизвестно.

Конечно, всё зависит от того, в каком количестве обнаружен фуросемид, и может ли это быть непреднамеренный приём через загрязнённую препаратом добавку, например.



Но даже если может, эту непреднамеренность ещё предстоит доказать. А это очень сложно.

По нашей лёгкой атлетике, да и вообще по всему российскому спорту, который и так на два года остался без флага и гимна на важнейших международных стартах, в случае подтверждения информации о пробе Шубенкова, будет нанесён мощнейший удар. Даже более сильный, чем поддельная справка прыгуна в высоту Даниила Лысенко, едва не поставившая крест на виде спорта в плане международных перспектив.

Когда попадается символ — это страшно.