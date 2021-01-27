Сидорова обновила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Она взяла высоту 4 метра 80 см. До этого лучший результат сезона также принадлежал ей, 16 января на Кубке главы Чувашии в Новочебоксарске она прыгнула на 4,75 м.

Сидоровой 29 лет, она является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 см.