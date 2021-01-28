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11:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Шубенков прокомментировал информацию о применении допинга

Чемпион мира по бегу с барьерами россиянин Сергей Шубенков отреагировал на информацию о применении допинга. Об этом он написал в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, он никогда не употреблял запрещенных препаратов и не знает, кто является автором информационного вброса в прессу. Он также рассказал, что ему пришло письмо из Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике. Шубенков отметил, что из юридических соображений не может раскрывать его детали, однако он не подвергнут никаким ограничениям и тренируется в обычном режиме.

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Информация о применении Шубенковым фуросемида появилась в среду, 27 января. Портал News.ru ссылался на неназванный источник во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Шубенков — чемпион мира 2015 года. На его счету также два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.

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