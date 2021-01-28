Шубенков прокомментировал информацию о применении допинга

По словам спортсмена, он никогда не употреблял запрещенных препаратов и не знает, кто является автором информационного вброса в прессу. Он также рассказал, что ему пришло письмо из Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике. Шубенков отметил, что из юридических соображений не может раскрывать его детали, однако он не подвергнут никаким ограничениям и тренируется в обычном режиме.