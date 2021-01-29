Шубенков с 2019 по 2020 год проверялся РУСАДА на допинг пять раз

В 2020 году Шубенков тестировался РУСАДА один раз (в 2019-м — четыре). Последний раз спортсмен проверялся инспекторами национального антидопингового агентства в конце августа на Кубке России в Брянске. Тогда он в беседе с ТАСС выразил несогласие с работой офицера допинг-контроля, который настаивал на сдаче пробы в коротком перерыве между предварительным и финальным забегами. Шубенков вынужден был подчиниться требованию сотрудника РУСАДА и пойти с ним вместо того, чтобы разминаться и готовиться к финалу.

Шубенков, как и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, на протяжении нескольких последних лет входит в международный пул тестирования и в основном проверяется на допинг по линии World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). ТАСС в настоящее время не имеет данных о том, какое количество проб в рамках международного тестирования сдал в минувшем году Шубенков, Ласицкене, проверенная РУСАДА в 2020 году только однажды, сообщила в начале года ТАСС, что офицеры допинг-контроля в период с января по декабрь приходили к ней минимум шесть раз.

С 2017 по 2018 год Шубенков проверялся на допинг только в рамках международного тестирования, инспекторы РУСАДА в тот период к нему визиты не совершали.

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид. На следующий день спортсмен в Instagram опроверг сообщения о фуросемиде, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit. Из юридических соображений Шубенков не стал раскрывать детали письма.