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17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Представитель Шубенкова: О дисквалификации речь пока не идёт. Неизвестно, был ли препарат

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев, представляющий интересы чемпиона мира по лёгкой атлетике Сергея Шубенкова, которого подозревают в употреблении допинга, прокомментировал возможную дисквалификацию подзащитного.

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Источник: РИА "Новости"

«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом процедура осуществляется на основании запроса спортсмена или его представителя. Вскрытие осуществляется в лаборатории либо в присутствии спортсмена (в случае требования), либо в присутствии представителя. Иногда, при определённых обстоятельствах, осуществляется и весь лабораторный анализ пробы. Речь о дисквалификации пока не идёт, потому что неизвестно, есть препарат или нет. Если есть, нужно узнать причину попадания. У разных спортсменов это бывает по-разному: может быть и умышленно, например, саботаж против спортсменов страны конкурентов. Ещё один вариант — загрязнённое спортивное питание. Много обстоятельств, которые происходят помимо воли спортсмена, — в таком случае освобождают от ответственности. По ситуации с Шубенковым говорить на эту тему пока рано. Нет официальных заявлений от антидопинговых организаций или национальной спортивной федерации», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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