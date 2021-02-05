Российского легкоатлета Носкова лишили победы на Кубке Европы 2015 года
Российский легкоатлет Иван Носков лишен еще одной награды. Речь идет о золоте Кубка Европы 2015 года. Как сообщает
Российский легкоатлет Иван Носков лишен еще одной награды. Речь идет о золоте Кубка Европы 2015 года. Как сообщает
Напомним, что с 2016 по 2020 год Носков отбывал дисквалификацию, после того как в его организме был обнаружен эритропоэтин. Перепроверка также показала наличие запрещенного вещества. В итоге результаты Носкова в период с 29 января по 2 июня 2015 года были аннулированы.
Отметим, что в 2015 году на Кубке Европы Иван Носков выиграл золото в командных соревнованиях, а также завоевал серебро на дистанции 50 км. Также в активе россиянина была бронза чемпионата Европы 2014 года на этой же дистанции.