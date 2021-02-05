Российского легкоатлета Носкова лишили победы на Кубке Европы 2015 года

Напомним, что с 2016 по 2020 год Носков отбывал дисквалификацию, после того как в его организме был обнаружен эритропоэтин. Перепроверка также показала наличие запрещенного вещества. В итоге результаты Носкова в период с 29 января по 2 июня 2015 года были аннулированы.