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18:35 (мск), источник: Sport24

Российского легкоатлета Носкова лишили победы на Кубке Европы 2015 года

Российский легкоатлет Иван Носков лишен еще одной награды. Речь идет о золоте Кубка Европы 2015 года. Как сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), из-за нарушения антидопинговых правил результаты были аннулированы.

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Источник: shutterstock.com

Напомним, что с 2016 по 2020 год Носков отбывал дисквалификацию, после того как в его организме был обнаружен эритропоэтин. Перепроверка также показала наличие запрещенного вещества. В итоге результаты Носкова в период с 29 января по 2 июня 2015 года были аннулированы.

Отметим, что в 2015 году на Кубке Европы Иван Носков выиграл золото в командных соревнованиях, а также завоевал серебро на дистанции 50 км. Также в активе россиянина была бронза чемпионата Европы 2014 года на этой же дистанции.

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