Олимпийская чемпионка Чичерова травмировала колено и пропустит зимний чемпионат России

Последний раз Чичерова выходила на старт на московском турнире «Битва полов», который состоялся 24 января. Спортсменка показала результат 1,90 метра. Следующим турниром для Чичеровой должна была стать «Русская зима» 7 февраля.
«Я не выступлю на “Русской зиме” из-за травмы колена, — сказала Чичерова. — Оно меня беспокоило немного и раньше, но я вчера еще неудачно поскользнулась и, видимо, добавила. В начале следующей недели собираюсь сделать МРТ. Думаю, зимний чемпионат России мне тоже придется пропустить».
«Мне очень обидно из-за того, что так случилось. Но, видимо, так было надо», — добавила спортсменка.
Чичерова не исключает, что больше не будет выступать в текущем зимнем сезоне, а сконцентрируется на восстановлении, чтобы подойти здоровой к летним стартам.
Зимний чемпионат России пройдет в Москве с 15 по 17 февраля.