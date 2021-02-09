Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
31
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
13:12 (мск), источник: ТАСС

Житель Санкт-Петербурга за год добежал до космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Максим Егоров за год пробежал более 8,3 тыс. км и достиг космодрома Восточный в Амурской области. Финишировать спортсмен планирует во Владивостоке, рассказал он во вторник ТАСС.

Наверх

«Обдумывая идею забега, я хотел быть увереннее в своих делах и решениях, доказать, что многое возможно, главное — не бояться пробовать. Зимой 2020 года я стартовал в Санкт-Петербурге и чуть больше года бегу по России. На днях добежал до Амурской области, остановился в [городе] Циолковский, рядом с которым построен космодром Восточный», — сказал Егоров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмену исполнилось 30 лет, с пятого класса Максим занимался легкой атлетикой, спорт в его жизни был и во время учебы в техникуме. В 2016 году парень решил пробежать полумарафон, дальше — больше: в 2017 году был первый марафон, а затем появилось желание пробежать 10 тыс. км.

«Я много фраз слышал про число 10 тыс. Например, Брюс Ли говорил: “Я не боюсь того, кто знает 10 тыс. ударов, я боюсь того, кто повторяет один удар 10 тыс. раз”, или говорят, что если хочешь стать профессионалом, то сделай это 10 тыс. раз. У меня создалось впечатление, что в этой цифре что-то есть, и почему бы не пробежать именно 10 тыс. км», — сказал Егоров.

Спортсмен также решил своим забегом поддержать российских олимпийцев.

Читайте также
Источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова

Увидеть Россию

Ежедневно бегун преодолевает в среднем до 50 км. Самая короткая дистанция была 6 км, наиболее протяженная — более 100 км. «Шесть километров пробежал в силу усталости: выбежал из одной гостиницы, но почувствовал, что тяжело бежать, добежал до другой гостиницы, заселился в нее и уже когда отдохнул и восстановился, продолжил забег», — сказал Егоров.

Если Максим не успевает до темноты добежать до гостиницы, то ловит попутный автомобиль, доезжает до места ночевки, а, восстановив силы, также на попутках возвращается к месту, где прервал забег. «Где бы я не бежал — везде красиво: в Курганской области — равнины, в Красноярском крае — леса. Конечно, впечатлил Байкал: искупался, почувствовал, что значит “сила в воде”», — отметил собеседник агентства.

Бегун сказал, что не испытывает трудностей с адаптацией к часовым поясам. «Я ведь бегу в одном часовом поясе по паре месяцев. Со сном иногда были и есть проблемки, но это, скорее всего, из-за мыслей, а не из-за часовых поясов», — отметил он.

К погодным условиям он тоже адаптируется. «Из холода в тепло бежать, конечно, проще: избавляешься от теплых вещей по мере потепления. А вот из лета в зиму — другая тактика. Когда начинались первые прохладные вечера, я одевался так, чтобы было попрохладнее, чтобы организм уже с относительно теплых минусовых температур начал адаптироваться к холодам», — поделился Егоров.

Не зацикливаться на морозах помогают окружающие. Спортсмены, узнав, что к их региону приближается бегун, поддерживают его совместными пробежками, помогают с проживанием и питанием.
Читайте также
Петр Иванов избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Позади — четыре пары кроссовок

Максим откровенен: у него есть устная договоренность с одной из спортивных компаний, которая снабдила его экипировкой. Бегун попросил только самое необходимое, например — кроссовки. За год пробежки по России он износил четыре пары.

Кроме личных накоплений, бегуна финансово поддержали родители. Егорову повезло с работодателем, который его не уволил, и у мужчины осталась возможность пользоваться услугами банков — брать кредиты, пользоваться кредитками. Люди, которые встречаются на пути спортсмена, тоже неравнодушны — просят номер карты для перечисления средств или дают наличными.

«Во время забега работать не приходилось. Если только просто в ответ за гостеприимство чем-то помочь по дому, но я бы не назвал это работой. Многие говорят, что надо было вести блог, рассказывать и показывать все вокруг, но я пока не научился этому — как-то не умею интересно рассказывать про то, что вижу», — заключил бегун.

Не исключено, что спортсмен еще расскажет о России. В его планах — повторить маршрут в 10 тыс. км, но уже проехав их на автомобиле. «Хочется повидаться и поблагодарить каждого человека, который оказал мне поддержку. К тому же хочется побывать в тех местах и городах, куда не заезжал, потому что не укладывался в график», — заключил Егоров.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
ПСЖ не подходит: Месси склоняется к переходу в «Сити»
Объявлен состав команды РФ на первую гонку ЧМ по биатлону
«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца
Каррера возвращается в клуб, где стал легендой
Почему фигурному катанию необходима битва России и мира
СМИ: экс-игрок «Зенита» сообщил, что близок к переходу в ЦСКА
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь