Кенийка Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 5 км

Время Чепкоеч составило 14 минут 43 секунды, что на секунду лучше прежнего мирового рекорда, который принадлежал нидерландке Сифан Хассан.

Чепкоеч 29 лет. Она является действующей чемпионкой мира в беге на 3 000 м с препятствиями. В этой дисциплине ей также принадлежит мировое достижение — 8.44,32.