Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку в обтягивающих лосинах
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала тренировку в обтягивающих лосинах.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала тренировку в обтягивающих лосинах.
23-летняя спортсменка, одетая в синий топ и белые лосины, продемонстрировала упражнения для косых мышц живота и ягодиц.
В январе Шмидт рассказала, что планирует стать
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.