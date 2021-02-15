Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Атлетик
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку в обтягивающих лосинах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала тренировку в обтягивающих лосинах.

Наверх

23-летняя спортсменка, одетая в синий топ и белые лосины, продемонстрировала упражнения для косых мышц живота и ягодиц.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе Шмидт рассказала, что планирует стать фитнес-блогером и уже сняла пилотный выпуск своего нового шоу для YouTube. Кроме того, она проводила тренировку вместе с защитником «Боруссии» Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Читайте также
 Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона»
Расходы СБР на восстановление прав превысили 1 млн евро
Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону
Датский баскетболист подписал контракт с ЦСКА
Норвежский футболист перешел в ЦСКА
Против проведения Игр выступили 56 процентов японских компаний
Рюкзак-антидождь и другие товары для весны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь