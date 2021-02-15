Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов пустят на зарубежные старты

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко. Российские легкоатлеты из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов.

«Это год олимпийский, надеюсь, что представители нашей легкой атлетики будут участвовать в Олимпийских играх в Токио, а мы будем рады их результатам. Мы очень хотим, чтобы российская легкая атлетика наконец полностью была восстановлена в правах, для этого мы делаем все возможное и необходимое. Я говорю про Министерство спорта, Олимпийский комитет России и Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Я благодарен всем за совместную работу, видим, что она дает результаты, вижу, что доверие со стороны мирового спортивного сообщества к нам возрастает», — отметил Матыцин.

«И я абсолютно уверен, что в ближайшее время будет принято решение, которое позволит нашим спортсменам, тренерам достойно выступать на международных соревнованиях. Не менее важно, что интерес к занятиям легкой атлетикой будет расти. Сейчас открывается второе дыхание, люди с интересом относятся к возрождению российской легкой атлетики. Это не громкие слова, это моя глубокая убежденность», — добавил министр спорта РФ.