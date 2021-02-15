Ласицкене стала семикратной чемпионкой России по прыжкам в высоту в помещении

Она показала результат 1,94 м. В ранге победительницы Ласицкене заявила высоту 2,00 м, но не сумела взять ее. Второй стала Кристина Королева (1,91), третьей — Мария Кочанова (1,91), уступившая Королевой по количеству затраченных попыток.

Ласицкене 28 лет, она трижды выигрывала летний чемпионат мира и дважды — чемпионат мира в помещении. Также на ее счету одна победа на летнем чемпионате Европы и две — на зимнем. Она в седьмой раз стала победительницей чемпионата России в помещении (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).