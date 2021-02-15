Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Атлетик
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
16.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.02
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
16.02
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
16.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
16.02
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
16.02
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.02
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
16.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
16.02
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
18:58 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене стала семикратной чемпионкой России по прыжкам в высоту в помещении

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Она показала результат 1,94 м. В ранге победительницы Ласицкене заявила высоту 2,00 м, но не сумела взять ее. Второй стала Кристина Королева (1,91), третьей — Мария Кочанова (1,91), уступившая Королевой по количеству затраченных попыток.

Ласицкене 28 лет, она трижды выигрывала летний чемпионат мира и дважды — чемпионат мира в помещении. Также на ее счету одна победа на летнем чемпионате Европы и две — на зимнем. Она в седьмой раз стала победительницей чемпионата России в помещении (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Миранчук — игрок-вспышка, а Кокорин не нужен «Фиорентине»
Карта тройки: как наши теннисисты творят историю в Австралии
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин
В московском «Динамо» рассказали, как ВТБ купил клуб за 1 рубль
Стал известен новый главный тренер дортмундской «Боруссии»
Рюкзак-антидождь и другие товары для весны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь