Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

Она показала результат 4,75 м. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третье — Ольга Муллина (4,55). Сидорова пробовала вернуть себе лучший результат сезона в мире, но не сумела взять высоту 4,90 м. 8 февраля наивысшее достижение текущего сезона установила американка Сэнди Моррис (4,88 м), побив на сантиметр показанный днем ранее результат Сидоровой.