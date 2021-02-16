Акименко победил в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Михаил Акименко одержал победу на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве.
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Михаил Акименко одержал победу на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве.
Он показал результат 2,31 м. Второе место занял Даниил Цыплаков (2,28), третье — Никита Курбанов (2,24).
Акименко 25 лет, в 2019 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Дохе. Чемпионат России в помещении он выиграл во второй раз (2019, 2021).