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18:43 (мск), источник: ТАСС

Акименко победил в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Михаил Акименко одержал победу на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Он показал результат 2,31 м. Второе место занял Даниил Цыплаков (2,28), третье — Никита Курбанов (2,24).

Акименко 25 лет, в 2019 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Дохе. Чемпионат России в помещении он выиграл во второй раз (2019, 2021).

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