Бывший глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на 4 года

Помимо Шляхтина, аналогичные наказания получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывшие сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА Артур Карамян.

Все пятеро признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение Athletics Integrity Unit может быть обжаловано.