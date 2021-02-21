Сидорова установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Сидорова показала результат 4 метра 90 сантиметров. Высоту 5 метров она покорить не сумела. До этого лучший результат сезона принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88 м).

Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

Второе место на фестивале заняла Полина Кнороз, третье — Ирина Иванова. Обе спортсменки остановились на высоте 4,70 метра, выполнив олимпийский норматив.