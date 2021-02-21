Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Гранада
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Манчестер Сити
01
Футбол. Кубок России
перерыв
Ростов
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Лилль
13
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Алавес
40
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Бордо
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Метц
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Анже
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Интер
03
Футбол. Кубок России
17:00
Локомотив
Тамбов
30
Футбол. Кубок России
17:00
Краснодар
Сочи
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Барселона
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Аугсбург
Байер
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Монпелье
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Сочи
Б
43
Футбол. Зарубежный
14:30
Парма
Удинезе
22
Футбол. Кубок России
14:30
ЦСКА
СКА-Хабаровск
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сибирь
15
Хоккей. НХЛ
22.02
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.02
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
22.02
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
08:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
32
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
19:04 (мск), источник: ТАСС

Сидорова установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС. Анжелика Сидорова победила на всероссийском фестивале прыжков с шестом, установив лучший результат сезона в мире. Соревнования прошли в Москве.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Сидорова показала результат 4 метра 90 сантиметров. Высоту 5 метров она покорить не сумела. До этого лучший результат сезона принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88 м).

Читайте также
Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

Второе место на фестивале заняла Полина Кнороз, третье — Ирина Иванова. Обе спортсменки остановились на высоте 4,70 метра, выполнив олимпийский норматив.

Сидоровой 29 лет, она является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 м.

Главным оставшимся стартом зимнего сезона для россиян является чемпионат Европы в помещении, местом проведения которого был выбран польский город Торунь (5—7 марта).

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Норвежский биатлонист выиграл масс-старт на чемпионате мира
«Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира-2021 по биатлону
«Интер» разгромил «Милан» в матче лидеров чемпионата Италии
«Сочи» выбил «Краснодар» из розыгрыша Кубка России по футболу
«Аталанта» — «Наполи» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь