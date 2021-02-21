Сидорова установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС. Анжелика Сидорова победила на всероссийском фестивале прыжков с шестом, установив лучший результат сезона в мире. Соревнования прошли в Москве.
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС. Анжелика Сидорова победила на всероссийском фестивале прыжков с шестом, установив лучший результат сезона в мире. Соревнования прошли в Москве.
Сидорова показала результат 4 метра 90 сантиметров. Высоту 5 метров она покорить не сумела. До этого лучший результат сезона принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88 м).
Второе место на фестивале заняла Полина Кнороз, третье — Ирина Иванова. Обе спортсменки остановились на высоте 4,70 метра, выполнив олимпийский норматив.
Главным оставшимся стартом зимнего сезона для россиян является чемпионат Европы в помещении, местом проведения которого был выбран польский город Торунь (