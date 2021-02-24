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12:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Деталь на фото самой сексуальной спортсменки мира озадачила фанатов

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию с тренировки.

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На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в коротком зеленом топе и облегающих черных шортах. «Чем больше ты даешь, тем больше получаешь», — подписала пост она. В комментариях пользователи сети обратили внимание на то, что Шмидт поставила отметку на свой профиль в Instagram на свою грудь. Эта деталь озадачила многих фанатов спортсменки. «Вы только посмотрите, где она тэгнула себя. Зачем?», «Слишком сексуальная отметка», — писали они.

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18 февраля Шмидт показала очередную фотосессию из фитнеса-зала.

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В комментариях пользователи остались озадачены, когда Шмидт успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

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В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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