Деталь на фото самой сексуальной спортсменки мира озадачила фанатов

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в коротком зеленом топе и облегающих черных шортах. «Чем больше ты даешь, тем больше получаешь», — подписала пост она. В комментариях пользователи сети обратили внимание на то, что Шмидт поставила отметку на свой профиль в Instagram на свою грудь. Эта деталь озадачила многих фанатов спортсменки. «Вы только посмотрите, где она тэгнула себя. Зачем?», «Слишком сексуальная отметка», — писали они.