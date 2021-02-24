Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят ЧЕ-2021

Турнир пройдет 5—7 марта в польском городе Торунь. В ВФЛА сообщили, что возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам рассмотрят на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17—18 марта .

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — сказано в сообщении.

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ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В связи с этим российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения разрешений от World Athletics.