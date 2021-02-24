Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят ЧЕ-2021
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщает
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщает
Турнир пройдет
«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — сказано в сообщении.
ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF)
В сентябре совет World Athletics продлил для ВФЛА до 1 марта 2021 года срок на доработку плана по восстановлению. Заявка на турнир в Польше закрывается 24 февраля. 16 февраля исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что федерация отправила в World Athletics дорожную карту по восстановлению в правах и есть возможность того, что World Athletics успеет до 24 февраля рассмотреть вопрос о предоставлении россиянам допусков до соревнований и российские легкоатлеты смогут поехать на зимний чемпионат Европы.