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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят ЧЕ-2021

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Турнир пройдет 5—7 марта в польском городе Торунь. В ВФЛА сообщили, что возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам рассмотрят на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17—18 марта.

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — сказано в сообщении.

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ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В связи с этим российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения разрешений от World Athletics.

В сентябре совет World Athletics продлил для ВФЛА до 1 марта 2021 года срок на доработку плана по восстановлению. Заявка на турнир в Польше закрывается 24 февраля. 16 февраля исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что федерация отправила в World Athletics дорожную карту по восстановлению в правах и есть возможность того, что World Athletics успеет до 24 февраля рассмотреть вопрос о предоставлении россиянам допусков до соревнований и российские легкоатлеты смогут поехать на зимний чемпионат Европы.

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