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15:40 (мск), источник: ТАСС

Привалова объяснила, почему российские легкоатлеты не получили нейтральный статус к ЧЕ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) действует согласно собственному регламенту в вопросе выдачи нейтральных статусов для российских легкоатлетов. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

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Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба ВФЛА 24 февраля объявила о том, что российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта. Причиной этого называется тот факт, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17—18 марта.

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«World Athletics сейчас действует согласно своему регламенту. Сначала советом должен быть утвержден стратегический план восстановления, отправленный ВФЛА, а потом уже будет обсуждаться порядок выдачи российским легкоатлетам нейтральных статусов. Поэтому на зимний чемпионат Европы российские легкоатлеты не едут», — сказала Привалова.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. 13 февраля ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления в международных правах.

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