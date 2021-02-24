Привалова объяснила, почему российские легкоатлеты не получили нейтральный статус к ЧЕ

Пресс-служба ВФЛА 24 февраля объявила о том, что российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта. Причиной этого называется тот факт, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17—18 марта .

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«World Athletics сейчас действует согласно своему регламенту. Сначала советом должен быть утвержден стратегический план восстановления, отправленный ВФЛА, а потом уже будет обсуждаться порядок выдачи российским легкоатлетам нейтральных статусов. Поэтому на зимний чемпионат Европы российские легкоатлеты не едут», — сказала Привалова.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.