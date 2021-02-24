Привалова объяснила, почему российские легкоатлеты не получили нейтральный статус к ЧЕ

Пресс-служба ВФЛА 24 февраля объявила о том, что российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта. Причиной этого называется тот факт, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17—18 марта.
«World Athletics сейчас действует согласно своему регламенту. Сначала советом должен быть утвержден стратегический план восстановления, отправленный ВФЛА, а потом уже будет обсуждаться порядок выдачи российским легкоатлетам нейтральных статусов. Поэтому на зимний чемпионат Европы российские легкоатлеты не едут», — сказала Привалова.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.
12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. 13 февраля ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления в международных правах.