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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Госдуме назвали недопуск российских легкоатлетов на ЧЕ нонсенсом

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Факт недопуска российских легкоатлетов на чемпионат Европы в помещении, который пройдет в польском городе Торунь — это нонсенс в спортивной практике и безумие, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Источник: РИА "Новости"

О том, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы даже в нейтральном статусе, ранее в среду объявила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Вопрос о возвращении нейтрального статуса российским атлетам будет с большой долей вероятности рассмотрен на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17—18 марта.

«Конечно же, нонсенс в спортивной практике — не допускать спортсменов такой страны, как Россия. Я считаю это безумием. Тем более, в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, спортивная практика почти отсутствует. Но, конечно же, новому руководству федерации нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения с World Athletics», — сказал Свищев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

«Спортсмены не должны страдать из-за предыдущего руководства федерации. Команда новых менеджеров должна отстроить отношения с World Athletics. А то сегодня на чемпионат Европы не поехали, завтра — на другое соревнование, нас постоянно будут гонять. Так нельзя поступать с такой мощной страной, как Россия. Но дыма без огня не бывает, надо работать над нормализацией отношений», — добавил депутат.

Чемпионат Европы в Торуне пройдет с 5 по 7 марта. ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В связи с этим российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения разрешений от World Athletics.

В сентябре совет World Athletics продлил для ВФЛА до 1 марта 2021 года срок на доработку плана по восстановлению. Заявка на турнир в Польше закрывается 24 февраля. 16 февраля исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что федерация отправила в World Athletics дорожную карту по восстановлению в правах и есть возможность того, что World Athletics успеет до 24 февраля рассмотреть вопрос о предоставлении россиянам допусков до соревнований и российские легкоатлеты смогут поехать на зимний чемпионат Европы.

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