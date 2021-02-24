В Госдуме назвали недопуск российских легкоатлетов на ЧЕ нонсенсом

О том, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы даже в нейтральном статусе, ранее в среду объявила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Вопрос о возвращении нейтрального статуса российским атлетам будет с большой долей вероятности рассмотрен на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17—18 марта .

«Конечно же, нонсенс в спортивной практике — не допускать спортсменов такой страны, как Россия. Я считаю это безумием. Тем более, в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, спортивная практика почти отсутствует. Но, конечно же, новому руководству федерации нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения с World Athletics», — сказал Свищев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

«Спортсмены не должны страдать из-за предыдущего руководства федерации. Команда новых менеджеров должна отстроить отношения с World Athletics. А то сегодня на чемпионат Европы не поехали, завтра — на другое соревнование, нас постоянно будут гонять. Так нельзя поступать с такой мощной страной, как Россия. Но дыма без огня не бывает, надо работать над нормализацией отношений», — добавил депутат.

Чемпионат Европы в Торуне пройдет с 5 по 7 марта. ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В связи с этим российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения разрешений от World Athletics.