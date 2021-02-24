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23:06 (мск), источник: Sport24

Американец Холлоуэй побил мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами

Американский спринтер Грант Холлоуэй побил мировой рекорд на дистанции 60 метров с барьерами.

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На турнире в Испании в помещении 23-летний американец преодолел дистанцию за 7,29 секунды. Он улучшил на одну сотую секунды предыдущее достижение Колина Джексона, установленное в 1994 году.

Холлоуэй — чемпион мира на дистанции 110 м с барьерами. В финальном забеге он тогда обогнал россиянина Сергея Шубенкова.

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