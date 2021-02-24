Американец Холлоуэй побил мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами
Американский спринтер Грант Холлоуэй побил мировой рекорд на дистанции 60 метров с барьерами.
Американский спринтер Грант Холлоуэй побил мировой рекорд на дистанции 60 метров с барьерами.
На турнире в Испании в помещении 23-летний американец преодолел дистанцию за 7,29 секунды. Он улучшил на одну сотую секунды предыдущее достижение Колина Джексона, установленное в 1994 году.
Холлоуэй — чемпион мира на дистанции 110 м с барьерами. В финальном забеге он тогда обогнал россиянина Сергея Шубенкова.